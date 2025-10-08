Экс-премьер-министр Украины Николай Азаров в эксклюзивном интервью NEWS.ru заявил , что текущий киевский режим не заинтересован в прекращении боевых действий, поскольку его экономическое выживание напрямую зависит от непрерывного иностранного финансирования, которое прекратится с наступлением мира.

По словам Азарова, официально объявляемый Киевом ВВП на уровне около $200 млрд долларов является фиктивным. Такой показатель сопоставим с данными до 2014 года, однако сейчас страна потеряла около 20% территорий, включая промышленный Донбасс, а половины прежнего населения в стране нет. Экс-премьер ставит под сомнение происхождение этих цифр, утверждая, что их источник — не реальная экономика, а масштабные внешние вливания. Он приходит к выводу, что именно поэтому правящий режим максимально заинтересован в продолжении конфликта, так как мир положит конец этому финансированию.

В качестве последствий такой политики Азаров описывает современную Украину как беднейшую страну с разрушенной экономикой и запуганным населением. По его оценке, власти совершенно не интересуются судьбой собственных граждан, относясь к ним лишь как к «пушечному мясу». Ранее он также заявлял о катастрофическом сокращении населения страны, что усугубляет общую трагедию украинского народа.

Итогом этого становится, по версии Азарова, порочный круг: киевское руководство, зависящее от иностранных денег, вынуждено поддерживать конфликт ради собственного выживания, что в конечном счете ведет к дальнейшему уничтожению государства и его человеческого потенциала.

Ранее он раскрыл организатора событий на Майдане.