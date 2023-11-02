Полковник рассказал об опасности украинских дронов «Баба-Яга»

Полковник в отставке Анатолий Матвийчук дал комментарий касаемо БПЛА «Баба-Яга», находящихся в распоряжении украинских ВС. По словам эксперта, подобная техника не представляет для российских ВС опасности на системном уровне. Слова Матвийчука передает издание «Лента.ру» .

Эксперт заявил, что «Баба-Яга» является опасным средством, способным наносить противнику поражение, если рассматривать дрона с точки зрения военного искусства. В то же время, системную опасность он не представляет, подчеркнул Матвийчук. Причиной для этого является их малочисленность, сложность в их управлении и российские ПВО, которые умеют отражать атаки «Бабы-Яга», объяснил он.

Полковник также рассказал о том, как противостоять подобному оружию. По его словам, «Бабу-Ягу» можно обезвредить при помощи связки из радиолокационного наблюдения и огневого поражения. Матвийчук также сообщил о том, что в России недавно появились средства радиолокационной борьбы, которые способны обезвредить почти любой БПЛА, который есть у украинских ВС.