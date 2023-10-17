Полковник рассказал об уловке РФ на Украине
Фото: [Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС]
ВС РФ вынудили украинские ВС отказаться от проведения масштабных маневров при помощи «огненного микса». Соответствующее заявление сделал полковник ВС Австрии Маркус Райснер, его слова передает немецкое издание Welt.
Как сообщил эксперт, украинские ВС отказались от идеи крупных атак и наступлений, так как российская сторона сразу встречает их «огненным миксом» из артиллерии, РСЗО, БПЛА и противотанковых снарядов.
Сейчас ВСУ предпочитают атаковать маленькими группами, но это отнимает у них много времени на продвижение и отнимает большое количество солдат из состава, рассказал Райснер.
Он также выразил критику в сторону украинского правительства и того факта, что оно недооценило надежность обороны РФ.
Эксперт заявил о провале контрнаступления и напомнил, что украинские ВС должны были прорваться к Азовскому морю за несколько недель, но этого так и не случилось.
По мнению военного, главное заблуждение Киева заключалось в том, что они подумали, якобы украинские ВС смогут выполнять поставленные задачи даже при учете нехватки военного потенциала. Полковник также напомнил о превосходстве российской стороны в вопросе авиации.