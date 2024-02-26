Полковник СБУ Стариков: РФ продолжит давить оборону ВСУ

Армия России будет столь же активно продавливать вражескую оборону на территории Украины. Соответствующее заявление сделал бывший полковник СБУ Олег Стариков в беседе с Politeka, опубликованной на видеохостинге YouTube.

Военный обратил внимание на то, как российские солдаты зашли на околицу, захватив первые дома и укрепив их. По словам Старикова, после этого ВС РФ успешно берут под свой контроль нужные города и населенные пункты.

Стариков выразил мнение, что наступление российской стороны может рано или поздно привести к тактическому, а позже и оперативному кризису украинских ВС. Он подчеркнул, что по итогу РФ добьется того, что фронт обрушится со стороны противника.