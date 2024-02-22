Полковник СБУ Стариков указал на уязвимое место ВСУ на Запорожье

ВС РФ держат своего противника в беспрерывном напряжении, находя бреши в его обороне. Слабое место украинских ВС в данный момент находится в Запорожье, куда и может ударить российская армия. Соответствующее заявление сделал экс-полковник СБУ Олег Стариков в беседе с украинским журналистом Василием Головановым.

В данном интервью украинский военный заявил о том, что российские ВС успешно держат оборону ВС в напряжении, причем делают это по всему фронту. Тем не менее у украинской армии есть одно особенно слабое место – Запорожье, указал Стариков.

Он предполагает, что ВС РФ будет проводить отвлекающие маневры в северной части страны, а позже, запутав противника, нанесет свой главный удар на юге. Военный подчеркнул, что в текущий зимний период российская армия стала применять тактику «качель» – наносится удар по одной точке, после чего следует отступление и последующая атака по другой.