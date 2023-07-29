Бывший полковник Дэнил Дэвис заявил, что РФ владеет самым крупным ядерным арсеналом в мире и является одним из самых крупных производителей энергии и сельхозпродукции. Соответствующее заявление он сделал в своей статье, которую написал для американского ресурса 19fortyfive .

В статье Дэвис заявил, что у Российской Федерации есть «козыри», которые позволят стране ни при каких условиях не мириться с военным поражением. Экс-полковник указал на то, что коллективному Западу следовало бы это уже осознать.

Он считает, что Запад также сильно недооценивает российских военных и характер лидера РФ Владимира Путина, которому хватит решимости отстаивать то, что Дэвис назвал «занятыми территориями».

Полковник также указал на то, что представители РФ многократно заявляли о готовности Кремля применить ядерный потенциал, но только при наличии угрозы для страны, за которую РФ считает и свои новые территории.

До этого Дэвис заявлял, что ВСУ начали применять новую тактику против ВС РФ, которая поможет им победить и обрушить несколько основных городов.