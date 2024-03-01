Полковник ВСУ Селезнев заявил об отчаянии на фоне нехватки оружия

Украина пребывает в отчаянии на фоне ресурсного перевеса в российскую пользу. Данное преимущество позволит РФ занять куда больше новых территорий. Соответствующее заявление сделал полковник украинских ВС Владислав Селезнев в беседе с «Фабрика новостей», опубликованной на видеохостинге YouTube.

По словам украинского офицера, речь идет обо всей территории Херсонской области, Запорожья, ДНР и ЛНР. Селезнев отметил, что армия России не оставила противнику никакого выхода кроме стратегической обороны. Тем не менее даже возможность уйти в оборону целиком зависит от соотношения ресурса сторон, подчеркнул военный.

Он заявил, что Украина в данный момент находится в грусти и отчаянии, так как часто слышит обнадеживания от коллективного Запада, но не видит результатов в виде вооружения для солдат.