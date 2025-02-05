Полковника ВСУ, приказавшего сбить самолет ВКС РФ на Кубани, приговорили к пожизненному сроку

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону заочно приговорил полковника ВСУ Николая Дзямана к пожизненному лишению свободы, сообщило РИА Новости. Суд признал его виновным в совершении террористического акта, повлекшего за собой трагические последствия.

Слушание дела проходило в закрытом режиме, а вынесенный приговор подразумевает отбывание наказания в исправительной колонии особого режима.

Обстоятельства инцидента связаны с трагическим случаем, произошедшим 23 февраля 2024 года. Тогда самолет воздушно-космических сил РФ патрулировал воздушное пространство в Краснодарском крае. По информации следствия, полковник Дзяман, осознавая, что самолет не оснащен для ведения боевых действий и лишен оружия, отдал приказ уничтожить его.

В результате атаки ВСУ самолет упал в районе хутора Трудовая Армения на Кубани. Погибли 10 членов экипажа.

Ранее сообщалось, что Апелляционный военный суд вынес решение, подразумевающее законность заочного приговора в отношении руководителя Русского добровольческого корпуса* (РДК*) Дениса Капустина** и четверых его подчиненных.

*признана в РФ террористической организацией.

** Росфинмониторингом внесен в список террористов и экстремистов.