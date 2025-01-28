Апелляционный суд подтвердил законность пожизненного приговора руководителю РДК

Апелляционный военный суд вынес решение, что заочный приговор, вынесенный в отношении руководителя Русского добровольческого корпуса* Дениса Капустина** и четверых его подчиненных, полностью законен. Об этом сообщил ТАСС.

Апелляционный военный суд рассмотрел приговор в отношении Капустина, а также актера Кирилла Канахина** и еще троих членов РДК. Капустин ранее был признан виновным в организации нападения на Курскую область, а четверо его подчиненных виновными в самом вторжении. Всем их приговорили заочно к пожизненным срокам лишения свободы.

«Решение суда полностью соответствует закону, приговор оставлен без изменений», — указали журналистам.

Ранее сообщалось, что жителю Москвы назначили 15 суток административного ареста за то, что он в мессенджере Telegram разместил символику РДК. Сам арестованный утверждает, что он выложил ее еще до того, как организация была признана террористической, а потом он просто забыл удалить ее символ.

*признана в РФ террористической

**внесен в список террористов и экстремистов