Апелляционный суд подтвердил законность пожизненного приговора руководителю РДК
Суд утвердил заочные пожизненные сроки главарю РДК Капустину и актеру Канахину
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Апелляционный военный суд вынес решение, что заочный приговор, вынесенный в отношении руководителя Русского добровольческого корпуса* Дениса Капустина** и четверых его подчиненных, полностью законен. Об этом сообщил ТАСС.
Апелляционный военный суд рассмотрел приговор в отношении Капустина, а также актера Кирилла Канахина** и еще троих членов РДК. Капустин ранее был признан виновным в организации нападения на Курскую область, а четверо его подчиненных виновными в самом вторжении. Всем их приговорили заочно к пожизненным срокам лишения свободы.
«Решение суда полностью соответствует закону, приговор оставлен без изменений», — указали журналистам.
Ранее сообщалось, что жителю Москвы назначили 15 суток административного ареста за то, что он в мессенджере Telegram разместил символику РДК. Сам арестованный утверждает, что он выложил ее еще до того, как организация была признана террористической, а потом он просто забыл удалить ее символ.
*признана в РФ террористической
**внесен в список террористов и экстремистов