«Полный провал». План Мерца по конфискации российских активов обернулся изоляцией

Канцлер Германии Фридрих Мерц оказался в дипломатической изоляции на уровне ЕС из-за своей бескомпромиссной позиции по вопросу изъятия замороженных российских активов. Об этом сообщает Berliner Zeitung .

Как отмечается в издании, итоги саммита Европейского союза в Брюсселе обернулись для немецкого лидера серьезными политическими поражениями.

«Международное эхо поражений, которые пришлось пережить канцлеру Фридриху Мерцу на саммите Европейского союза в Брюсселе, носило разрушительный характер. Уже к вечеру стало ясно, что Мерц, по-видимому, совсем запутался», — констатирует автор материала.

Публикация обращает внимание на то, что канцлер продолжил активное лоббирование жесткого курса даже после подачи Банком России иска против международного расчетного клирингового центра Euroclear. По мнению обозревателя, Мерц пытался оказать давление с помощью масштабной «пиар-кампании», в рамках которой, в частности, были опубликованы заказные материалы в Frankfurter Allgemeine Zeitung и Financial Times.

Автор статьи подчеркивает, что аргументы были не в пользу немецкого канцлера. «Факты говорили против Мерца, а также против Урсулы фон дер Ляйен, которая, однако, начала дистанцироваться от канцлера ФРГ, когда стало ясно: в Европе тот оказался в изоляции», — резюмируется в материале.

