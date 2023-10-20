Половина пакета помощи Украине пойдет на пополнение американского арсенала

Американский президент Джо Байден собирается попросить у конгресса $60 миллиардов на военную помощь для Украины, но половина от этой суммы будет потрачена на пополнение оружейного арсенала самих Соединенных Штатов. Об этом сообщило информационное агентство Reuters со ссылкой на источники.

Как утверждают собеседники информагентства, около половины от этих 60 миллиардов будет потрачено на обновление и возобновление американских складов.

Сообщается, что американский лидер собирается запросить более сотни миллиардов долларов у конгресса. Кроме 60 миллиардов для Киева, будут запрошены также 14 миллиардов для помощи Израилю, 14 на защиту границы страны, 10 миллиардов на гуманитарную помощь в различных видах и 7 миллиардов на Индо-Тихоокеанский регион.