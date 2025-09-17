Польша депортирует украинца, запустившего дрон над правительственными зданиями в Варшаве

Польские власти приняли решение о депортации гражданина Украины, которого задержали за запуск беспилотника над правительственными зданиями в Варшаве, сообщил портал Onet.

По информации источника, 21-летнему украинцу предъявили обвинения в нарушении правил воздушного движения. Впоследствии его передали пограничной службе Польши.

Накануне премьер-министр Польши Дональд Туск заявил об обезвреживании дрона над улицами Бельведерской и Парковой в Варшаве, где расположены ключевые правительственные объекты.

Изначально сообщалось о задержании двух граждан Белоруссии, но позднее выяснилось, что один из задержанных является гражданином Украины. Вторую девушку — 17-летнюю гражданка Белоруссии, допросили в качестве свидетеля, а затем отпустили домой.

