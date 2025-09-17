Мужчина отправил в парламент Франции сотни презервативов с призывом «не размножаться»

Французский активист Пьерро ле Зиго из города Лодева организовал эксцентричную акцию протеста, отправив 600 презервативов в Национальное собрание Франции, пишет газета La Depeche.

Своим жестом он выразил возмущение поведением депутатов, отметив, что они «не должны размножаться». Ле Зиго известен своими прошлыми провокациями, включая отправку тюремной пижамы заключенному мэру.

Эта акция прошла на фоне глубокого политического кризиса во Франции. Там новый премьер-министр Себастьен Лекорню возглавил правительство с рекордно низким рейтингом доверия — всего 16% на момент назначения.

Для сравнения, предшественники Лекорню избирались с более высокими показателями. Так, у Габриэля Атталя было 37% поддержки, Мишеля Барнье — 34%, Элизабет Борн — 27%, а Франсуа Байру — 20%.

