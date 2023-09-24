Польша может обеспечить транзит зерна из Украины для поставок в бедные страны

Президент Польши Анджей Дуда заявил о готовности страны обеспечить транзит украинского зерна для поставок в беднейшие страны. Об этом в воскресенье, 24 сентября, он сообщил телеканалу TVP.

По его словам, через Польшу зерно могут получить нуждающиеся страны Азии и Африки. Дуда также заявил, что считает правильным запрет на экспорт украинской сельхозпродукции в страну.

«С другой стороны, я абсолютно убежден, что необходимо сделать все возможное для максимального увеличения транзита», – сказал Дуда.

Он отметил, что для этих целей уже подготовлены специальные транзитные коридоры.

Для транспортировки украинского зерна с целью его доставки нуждающимся странам ранее была заключена зерновая сделка. Соглашение было подписано между Москвой, Киевом, Анкарой и ООН и заключалось в беспрепятственном вывозе продукции из украинских портов. Для этого Россия разблокировала черноморские коридоры.

18 июля РФ официально объявила о выходе из черноморской инициативы. По словам президента России Владимира Путина, условия зерновой сделки для российской стороны были невыгодными, а само зерно до нуждающихся так и не доходило в полном объеме.

После того, как Еврокомиссия отказалась продлевать действие эмбарго на поставки зерна из Украины, Польша и ряд других стран, граничащих с украинским государством, сами ограничили ввоз украинской продукции. Как отмечали представители властей этих стран, зерно из Украины создает угрозу кризиса для местных фермеров и аграриев.