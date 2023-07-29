Польша может потерять поддержку США после вторжения на Украину

Американский радиоведущий Гарланд Никсон сообщил, что Вашингтон может дать добро Варшаве на введение своих войск на Украину. Об этом сообщается в одной из соцсетей.

По его словам, поляки для Штатов являются всего лишь разменной монетой, так как очень консервативны для Запада.

Эксперт предположил, что вторжение Польши на Украину выгодно Вашингтону, поскольку их войска окажутся разгромлены, а за этим последует недовольство мирных жителей Польши и отставке правительства. После этого США поставят во главе Польши своих людей.

По его мнению, таким образом, Варшава может оказаться без помощи со стороны Вашингтона.