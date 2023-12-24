Польша начнет решать проблему с «украинскими бугаями»

Польское правительство примет меры по проверкам беглецов с Украины, подлежащих призыву по возрастному признаку, пребывающих на территории республики. Соответствующее заявление сделал местный журналист Лукаш Важеха в своих социальных сетях .

В своем посте журналист сообщил о том, что польское государство в рамках помощи Украине начнет проводить проверки «украинских бугаев», находящихся в Польше, в то время, как должны находиться на родине. Сам Важеха одобрил подобное решение и заявил, что понимает его.

Недавно украинская рада заявила, что в предстоящем году будет представлен законопроект о мобилизации мужчин, проживающих за границей. По задумке, украинцы будут получать повестки и проходить соответствующие процедуры. В случае отказа вернуться в родную страну, их ждет наказание в соответствии с законом.