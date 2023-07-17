Польша не будет отзывать посла из-за закрытия консульства в Смоленске

Варшава не будет отзывать посла из России из-за закрытия польского консульства в Смоленске, заявил представитель канцелярии президента Польши Марчин Пшидач.

Он пояснил, что Польша оставит своего посла в России, поскольку другие члены ЕС, такие как Франция и Германия, сохраняют дипломатические отношения с Москвой и пытаются вести диалог.

По мнению Пшидача, возможен только коллективный отзыв послов всеми странами ЕС.

Консульское агентство Польши в Смоленске было закрыто из-за недружественных действий Варшавы и с тем, чтобы уровнять количество представительств в обеих странах.