Польша не приняла приглашение Украины посетить военный форум

Посол Украины в Варшаве Василий Зварыч сообщил, Польша не приняла приглашение Киева приехать на форму военной индустрии. Об этом он заявил в интервью телеканалу TVN24.

Форум прошел в Киеве 29 сентября. Украинские предприятия заключили на нем 20 соглашений с иностранными партнерами, в том числе и о производстве беспилотных летательных аппаратов и боеприпасов. В мероприятии участвовали представители компаний из США, Великобритании, Германии, Турции, Швеции и Чехии.

«Польша была одной из первых приглашенных стран, но приглашения не приняла. Нет причин обвинять Украину из-за того, что Польше не было», – сообщил Зварыч.

В последнее время польско-украинские отношения испортились из-за вопросов, связанных с зерном из Украины. В сентябре Варшава в одностороннем порядке продлила запрет на импорт зерна из соседнего государства. К ней присоединились Словакия и Венгрия. Это произошло на фоне отказа Европейской комиссии продлить эмбарго на ввоз украинского зерна.

Отмечалось, что украинское зерно, ввезенное на территорию государства, зачастую оказывается некачественным и вызывает экономические проблемы внутри рынка, а также способствует кризису среди аграриев.

Ранее на полях Генассамблеи ООН президент Украины Владимир Зеленский обвинил президента Польши Анджея Дуду в том, что таким «поведением» в вопросе украинского зерна Варшава помогает России.