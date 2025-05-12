Польша объявила о закрытии российского генконсульства в Кракове

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский объявил о закрытии генерального консульства РФ в Кракове. Об этом он написал в соцсети Х.

По его словам, поводом для столь радикальных мер стала якобы выявленная диверсия, связанная с деятельностью российских спецслужб, направленная «против торгового центра на улице Марывильской».

Это уже второй подобный случай, связанный с закрытием дипломатических ведомств России в Польше. В октябре 2024 года Варшава закрыла российское генконсульство в Познани, объясняя это решение предполагаемыми попытками поджогов во Вроцлаве.

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова, комментируя закрытие генконсульства в Кракове, заявила, что Москва ответит аналогичными мерами в отношении Варшавы. Она назвала действия Польши «неадекватными».

Ранее сообщалось, что придерживающийся ультраправых взглядов кандидат в президенты Польши Гжегож Браун показательного вытер ноги о флаг Европейского союза (ЕС).