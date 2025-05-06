Претендент на пост президента Польши надругался над флагом ЕС

Придерживающийся ультраправых взглядов кандидат в президенты Польши Гжегож Браун показательного вытер ноги о флаг ЕС в Министерстве промышленности республики. Соответствующую видеозапись политик распространил в социальных сетях.

На появившихся кадрах видно, как Браун вошел в находящееся в Катовицах здание, где снял в фойе с древка флаг ЕС. После началась непродолжительная перепалка с сотрудниками ведомства, а затем он бросил флаг на пол и вытер ноги.

Политик также заявил, что у полотнища Европейского союза нет юридической защиты на территории Польши и вообще, в министерстве не место знакам «враждебных» стране структур. Во вторник по решению ЕП и просьбе силовиков Польши Браун был лишен депутатского иммунитета. В ближайшее время ему хотят предъявить обвинения за перечень преступлений.

Ранее стало известно о том, что власти Британии возмутились заявлением Евросоюза о поиски оружия для Украины.