Польша отправит в Финляндию военных для охраны границы

Польское правительство отправит в Финляндию группу своих военных советников для того, чтобы помочь финской стороне в охране границы. Соответствующее заявление сделал глава польского Бюро нацбезопасности Яцек Сивера в своих социальных сетях .

В своем посте глава польского ведомства сообщил о том, что по итогам визита финского президента Саули Ниинисте в Польшу, от Финляндии был принят официальный запрос о поддержке перед лицом «гибридной атаки на финскую границу».

По словам Сиверы, польская сторона положительно отреагировала на запрос своего «ближайшего союзника в НАТО» и приняла решение об отправке своей группы советников, которые будут обучать специалистов в Финляндии обеспечению безопасности границы.