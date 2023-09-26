Польша потребовала отправить в отставку Спикера палаты общин Канады

Министерство иностранных дел Польши потребовало отправить в отставку Спикера палаты общин Канады Энтони Рота после инцидента с приглашением эсэсовца. Так замглавы ведомства Аркадиуш Мулярчик отреагировал на событие. Его слова приводит агентство РАР.

24 сентября на заседание парламента Канады был приглашен 98-летний Ярослав Гунько (в Канаде его называют Хунка), который входил в состав дивизии СС «Галичина» в советские годы. Именно Рота стал инициатором приглашения эсэсовца, который оказался в зале по случаю визита президента Украины Владимира Зеленского. На встрече также присутствовал премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

«Это большая компрометация спикера Палаты общин, отсутствие проницательности, незнание истории. И я считаю, что при такой большой компрометации должна наступить отставка с поста спикера Палаты», – сказал Мулярчик.

По его словам, солдаты «Ваффен-СС» были одними из самых жестоких. Они совершали преступления в отношении еврейского и польского народа. Мулярчик заявил, что отсутствие осуждения таких людей и их прославление является большой компрометацией.

После того, как общественность и СМИ с негативом отнеслись к выступлению в парламенте Хунка, Спикер палаты общин Рота заявил, что был не в курсе его прошлого. Эсэсовец был приглашен для того, чтобы рассказать о борьбе с русским народом на фоне СВО. Сам Зеленский никак не прокомментировал этот инцидент.

СС «Галичина» состояла из жителей Западной Украины. Эсэсовцы жестоко расправлялись с мирным населением, выступали против Красной Армии. В июле 1944 года «Галичина» была практически полностью уничтожена в сражении под Бродами.

Ранее на приглашение эсэсовца в парламент Канады отреагировали в МИДе России и Белоруссии. В ведомствах заявили о недопущении таких инцидентов и выразили надежду на получение официальных извинений от Канады.