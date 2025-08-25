Польша прекратит оплачивать спутниковый интернет для Украины

Польша прекращает финансирование спутникового интернета Starlink для Украины. Решение президента Кароля Навроцкого блокирует дальнейшие траты на поддержку Киева в этой сфере. Об этом сообщает ТАСС.

Польша отказывается от дальнейшего финансирования спутниковой связи Starlink для Украины. Решение президента Кароля Навроцкого остановило продление помощи, что означает полное прекращение оплаты интернета для Киева.

До этого Варшава выделила на закупку и обслуживание тысяч терминалов значительные средства. Теперь эти траты будут прекращены. Решение главы государства также ограничивает доступ украинских беженцев к социальным пособиям и медицинскому обслуживанию.

Истечение контракта 30 сентября поставит Киев перед необходимостью самостоятельно изыскивать средства на поддержание связи. Польша не планирует искать альтернативных вариантов для замены спутниковых терминалов.

