Крупный пожар произошел на складе в польском городе Янковы в Великопольском воеводстве, сообщил телеканал «ТВП-3 — Познань».

Возгорание произошло утром 25 августа. Его последствия видны за несколько километров — в небо поднимается огромный столб черного дыма.

Отмечается, что на складе хранился пенополиуретан, используемый для производства матрасов. Этот факт значительно осложняет тушение из-за выделения токсичных веществ при горении.

По данным телеканала, к ликвидации пожара привлечены пожарные подразделения из Познани и других городов воеводства. На месте работают 16 пожарных расчетов, которые предпринимают усилия по локализации и тушению огня. Информация о пострадавших отсутствует.

Этот инцидент продолжает серию масштабных пожаров в Польше. Ранее огнем были повреждены различные объекты инфраструктуры, включая склады, производственные предприятия и торговые центры.

Польские правоохранительные органы высказывают предположение о причастности к этим инцидентам так называемых агентов Кремля. Официальные расследования продолжаются.

