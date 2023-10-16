Польша претерпевает кризис из-за Украины
Фото: [Артем Геодакян/ТАСС]
Польша претерпевает кризис и поражения в области экономики и политики по вине конфликта на территории Украины. Соответствующее заявление сделал профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский в своем материале для издания Myśl Polska.
Он отметил, что его страна теперь проигрывает не только в экономической сфере, но и в политике. Модзелевский напомнил, что Польшу ждет показательное наказание за введение эмбарго на зерно из Украины, так как это было признано незаконным и нарушающим международное право решением.
Как подметил эксперт, когда государство пытается действовать в интересах своих же граждан, она всегда оказывается вне закона в глазах ЕС и международного права. Профессор считает, что это – «бред».
Модзелевский также выразил мнение, что Германия использует Украину в качестве инструмента для подчинения Польши.