Польша претерпевает кризис и поражения в области экономики и политики по вине конфликта на территории Украины. Соответствующее заявление сделал профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский в своем материале для издания Myśl Polska .

Он отметил, что его страна теперь проигрывает не только в экономической сфере, но и в политике. Модзелевский напомнил, что Польшу ждет показательное наказание за введение эмбарго на зерно из Украины, так как это было признано незаконным и нарушающим международное право решением.

Как подметил эксперт, когда государство пытается действовать в интересах своих же граждан, она всегда оказывается вне закона в глазах ЕС и международного права. Профессор считает, что это – «бред».

Модзелевский также выразил мнение, что Германия использует Украину в качестве инструмента для подчинения Польши.