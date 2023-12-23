Польша сохранит запрет на ввоз украинского зерна

Польское правительство решило на ближайшее время сохранить запрет на импорт зерна из Украины, несмотря на потенциальные штрафы от ЕС. Соответствующее заявление сделал глава Минсельхоза Польши Чеслав Секерский, его слова передает местное информагентство РАР .

Чиновник заявил, что на ближайший отрезок времени Варшава должна сохранить ограничение импорта украинского продовольствия. Он также подчеркнул, что в данный момент Польша не может отказаться от данного ограничения, несмотря на то, что Еврокомиссия грозит стране вероятностью штрафов.

Секерский также уточнил, что поток зерна из Украины после отмены эмбарго может стать причиной нарушения баланса на сельскохозяйственном рынке Польши.

Накануне новоиспеченный глава польского МИД Радослав Сикорский отправился в Украину для урегулирования разногласий.