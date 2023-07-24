Польша создаст боевое подразделение между Россией и Белоруссией

Глава польского Минобороны Мариуш Блащак заявил о планах основания саперного батальона, который будет размещен между РФ и Белоруссией. Подразделение будет находиться в городе Августов в Сувалдском коридоре. Соответствующее заявление Блащак сделал в своих соцсетях.

В посте министр сообщил, что батальон появится в Августове к концу года. Как заявил Блащак, это первое подобное подразделение, которое Польша создаст с нуля, но оно не является последним. Министр убежден, что солдаты будут лучшей гарантией безопасности государства. В конце Блащак призвал молодых поляков присоединяться к новому боевому подразделению.

Недавно польское правительство отправило 2 бригады к границе с Белоруссией для усиления. Действие Варшавы было ответом на перемещение ЧВК «Вагнер» в республику.