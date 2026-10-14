В Московском областном перинатальном центре спасли зрение ребенку весом менее 2 кг

В Московском областном перинатальном центре спасли зрение недоношенному ребенку весом менее 2 кг. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В учреждении родилась девочка весом 983 грамма. Ребенка сразу перевели в отделение реанимации, где обеспечили дыхательной поддержкой и провели лечение инфекции.

Когда состояние пациентки стабилизировалось, ее перевели в Королевскую клиническую больницу. Однако там офтальмологи выявили у ребенка ретинопатию недоношенных. При этом заболевании глубоко недоношенные дети могут полностью утратить зрение.

Девочку снова доставили в областной перинатальный центр. На этот момент ее вес составлял 1,8 кг, и специалисты провели операцию. Под наркозом ребенку ввели в глаз препарат, подавляющий патологический рост сосудов сетчатки.

Операция прошла успешно. Благодаря ее проведению заболевание не будет прогрессировать. Теперь ребенка ждут контрольные обследования и восстановление.

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