Польша усиливает военную группировку на границе с Белоруссией

Польша активно усиливает и « перетягивает » свою армию на границу с Белоруссией. Соответствующая информация появилась в социальных сетях генерального командования ВС Польши 7 июля. Об этом сообщает ТАСС .

В посте ВС заявляется, что уже завтра армией будут усилены формирования на восточной границе страны. Сообщается, что к ней будет перемещено около 1000 военных и 200 единиц техники.

Командование также обратилось к польским водителям, и сообщило, что 8 июля ожидается усиленное движение колонн военной техники по дорогам.

В белорусском правительстве многократно сообщали об усилении ВС Польши и НАТО. Замначальника Генштаба Валерий Гнилозуб сообщал, что собранные войска могут быть использованы в качестве ударной группировки в конфликте с Белоруссией и РФ.