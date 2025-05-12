Польша вышлет российских дипломатов из Кракова после закрытия консульства

Польские власти объявили о высылке трех российских дипломатов, работавших в генконсульстве РФ в Кракове, которое было решено закрыть. Об этом журналистам сообщила заместитель главы МИД Польши Хенрыка Мосциская-Дендыс.

По словам вице-министра, лишь трое сотрудников консульства имели дипломатический статус, в то время как остальные четверо являлись административно-техническим персоналом.

12 мая министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил о своем решении закрыть российское консульство в Кракове. Причиной послужили подозрения в причастности российских спецслужб к поджогу торгового центра Marywilska 44 в Варшаве. Пожар, вспыхнувший там 12 мая 2024 года, привел к практически полному уничтожению комплекса.

Ранее сообщалось, что Россия объявила персонами нон грата двух дипломатов из Румынии.