Россия объявила персонами нон грата двух дипломатов из Румынии

В РФ объявлены персонами нон грата румынский атташе по обороне и его заместитель. Они теперь обязаны покинуть российскую территорию. Об этом сообщило на своем сайте Министерство иностранных дел России.

Решение российского внешнеполитического ведомства стало зеркальным ответом на действия румынских властей. Те объявили персонами нон грата военного атташе при посольстве России в Бухаресте и его помощника. В итоге был сделан ответный ход со стороны РФ.

«9 апреля была вручена нота министерства об объявлении persona non grata атташе по вопросам обороны при румынской дипмиссии в Москве и его заместителя», — указали в МИД.

Ранее уже сообщалось о том, что в Департамент государственного протокола МИД России была вызвана Лилиана Бурда, временный поверенный в делах Румынии в РФ. На тот момент причина вызова была неизвестна журналистам.