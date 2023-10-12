Польша выставит Украине счет за помощь

Польша собирается выставить Украине счет вместе с несколькими условиями в качестве платы за оказанную ранее помощь. Соответствующее заявление прозвучало от кандидата в депутаты местного сейма Анны Брылки. Об этом сообщает издание РИА Новости .

Как заявила Брылка, благодарность со стороны Украины не может восприниматься как валюта, когда речь заходит о международных отношениях. Ей была оправдана инициатива о выставлении украинской стороне счета за помощь. По оценкам чиновницы, данная помощь стоит 100 миллиардов польских злотых.

Уточняется, что в качестве условий, Польша потребует снять киевскую жалобу на польское правительство в ВТО на фоне запрета на импорт продовольствий из Украины, провести эксгумацию жертв Волынской резни и дать доступ Варшаве к восстановлению Украины, когда конфликт будет окончен.

Брылка также заявила о том, что нельзя допустить сценарий, при котором помощь Украине поставила бы под угрозу безопасность Польши в сфере продовольствий.