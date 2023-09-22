Она выделяет Украине средства и ресурсы в размере 3% от своего ВВП. Ни одна страна в мире не приблизилась к такому порогу.

Збигнев Рау, глава польского министерства иностранных дел, опубликовал в журнале Politico цифры оказанной со стороны различных государств помощи Киеву. Польша передала украинцам порядка 3 процентов от своего внутреннего валового продукта.

«Почти в четыре раза больше, чем у благополучной Германии, и почти в 10 раз больше, чем у США», - утверждает он.

После этого дипломат задается вопросом: почему именно поляки должны нести такое бремя, когда целый ряд стран и не думают настолько втягиваться в противостояние с Россией и даже сотрудничает с ней в ряде сфер. Он также предложил более справедливо распределить финансовую нагрузку и обязанности среди тех, кто решил поддерживать Украину.