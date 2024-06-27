Польша запустила программу «каникулы с армией» для подготовки к конфликту с РФ

Польские военные предложили своим согражданам провести свой летний отпуск в рядах вооруженных сил, чтобы получить необходимую армейскую подготовку. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Властям Польши понадобилось заметно больше готовых к возможному конфликту солдат, поэтому они запустили специальную программу подготовки потенциальных военнослужащих на протяжении всего одного летнего месяца.

«Польша держит Россию в уме, проводя «Каникулы с армией» в поисках солдат», - указали журналисты.

Пройти подготовку может любой желающий в возрасте 18-35 лет. Он попадает в лагерь для подготовки на 28 дней, после чего приносит воинскую присягу. Вслед за этим такой доброволец либо возвращается на гражданскую службу, либо может остаться служить в войсках территориальной обороны. Цель всего этого – собрать контингент сверх уже имеющейся двухсоттысячной армии на случай вооруженного противостояния России.

Ранее СМИ сообщили, что польские правоохранители умудрились потерять трех человек, которые были осуждены в стране за шпионаж в Пользу России. Людям вынесли приговор, после чего подсудимые просто исчезли. Ни одно силовое ведомство не может назвать место пребывания этих «шпионов».