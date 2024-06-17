Польские правоохранители потеряли троих осужденных за шпионаж в пользу РФ

Еще в конце прошлого года в Польше были осуждены три человека. Приговоры гласили, что они признаны виновными в шпионаже на Россию. Эти три человека исчезли в неизвестном направлении. Об этом сообщило издание Rzeczpospolita.

Еще в марте прошлого года два мужчины и одна женщина были взяты под временный арест. Менее чем через год все они получили сроки заключения. Такое решение вынес окружной суд Люблина. После этого осужденные пропали из поля зрения правоохранителей. Спецслужбам неизвестно место их пребывания, в местах заключения они также не обнаружены.

На данный момент уже 16 человек приговорены к подобным срокам по схожим обвинениям. Местонахождение троих людей неизвестно, еще 12 человек отбывают свое наказание в местах лишения свободы. И еще один человек гуляет на свободе, его должны этапировать к месту заключения на следующей неделе. В данный момент он объявлен в розыск.

Ранее польское национальное агентство РАР опубликовало новость о проведении в стране частичной мобилизации, а также о последующей отправке войск на Украину. Чуть позже издание удалило эту статью.