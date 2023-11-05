Польшу обвинили в плохом влиянии на украинскую экономику

Компании из Германии, разместившие свое производство на территории Украины, начали жаловаться на польских таможенников. Они заявляют, что таможня Польши задерживает вывоз товаров и «душит» экономику Украины. Об этом сообщило немецкое издание der Spiegel.

В издании рассказали, что инвесторы из Германии массово начали жаловаться на «палки в колеса» экспорта из Украины со стороны Польши. СМИ подчеркнули, что такая политика противоречит экономической поддержке Украины от ЕС.

Обозреватели указывают на абсурдность ситуации, в которой ЕС помогает Украине со стабилизацией госбюджета и уплатой налогов, а Польша мешает украинскому экспорту и портит экономику.

В издании предполагают, что причиной для задержек импорта является конфликт между государствами. В подтверждение есть слова представителей немецких компаний, которые утверждают, что таможенники намеренно затягивают с осмотром грузов. По их мнению, это является прикрытым саботажем.