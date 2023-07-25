Польшу предупредили что она может не ждать помощи от НАТО если нападет на Белоруссию

Польша может не рассчитывать на помощь от НАТО, если она нападет на Белоруссию. Такое заявление сделал военный дипломат Александр Бартош в интервью для издания Ura.ru .

Бартош пояснил, что если Польша решится напасть, альянс предпочтет не вмешиваться. Он добавил, что ситуация может измениться, если белорусские и русские войска окажуться на территории поляков.

Он также указал на то, что Варшава переоценивает свою роль в мировой политике, хотя на самом деле не является для нее значимой. Он обвинил польское правительство в мании величия и заявил, что придет время, когда Польша «нарвется».

Эксперт напомнил о том, что на минувшем саммите НАТО оговаривалось, что страны-члены, которые развяжут конфликт, не получат от альянса помощи. Бартош предупредил, что Польша все же может сглупить и начать конфликт. Тогда она окажется и в Белоруссии, и на Украине.