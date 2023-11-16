Польская пресса считает, что Россия выигрывает в конфликте на Украине

Россия владеет инициативой в конфликте на Украине, считает польская газета Newsweek Polska . Авторы материала уточняют, что об этом свидетельствуют общие настроения внутри украинского государства.

Кроме того, говорится в статье, Украина полностью зависит от своих западных партнеров. При этом их поддержка ослабевает. Для того, чтобы остаться «на плаву» в конфликте, авторы материалы приводят три необходимых факта.

«Киеву сегодня приходится рассчитывать на счастливый случай. Вернее, сразу на несколько: ближневосточный кризис перестанет перетягивать на себя все больше внимания…; президентом США в январе 2025 года станет Джо Байден, а не Дональд Трамп; усталость от конфликта у западных союзников не будет нарастать», – пишет газета.

Авторы материала напомнили недавние слова премьер-министра Италии Джорджи Мелони, которая заявила, что Европа устает от украинского конфликта. Также в статье вспоминают ситуацию, сложившуюся в США – там республиканцы активно выступают против финансовой поддержки Украины.

Newsweek Polska указывает на то, что на Украине растет недовольство со стороны военного командования. Командиры, пишет газета, уже отказываются подчиняться приказам, а призывники стараются как можно быстрее покинуть страну, несмотря на ужесточение правил выезда и всеобщую мобилизацию.

По мнению авторов материала, конфликт между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным может нести серьезную угрозу для страны.