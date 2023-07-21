Польские депутаты устроили ссору с нецензурной бранью на телевидении из-за украинского зерна

Один из них обвинил другого в том, что его партия не желает отстаивать интересы местных сельхозпроизводителей. В ответ послышался мат.

Инцидент случился на съемках программы на телеканале Polsat. Януш Ковальский, входящий в правящее объединение «Суверенная Польша», обвинил представителя оппозиции Дариуша Климчака, что Польская народная партия последовательно пытается продавить идею свободной торговли с Украиной. Он напомнил, как 9 лет назад уже были сняты таможенные ограничения на украинский импорт. По мнению Ковальского, ПНП не хочет отстаивать интересы польских аграриев. В ответ Климчак начал материться и уверять в том, что самого Ковальского интересуют только голландские трансвеститы, но никак не сельское хозяйство. Об этом рассказали РИА Новости.

В последующей части программы снова послышалось обвинение в том, что Польская народная партия требует спокойно впустить поток украинского зерна в страну, и вновь на это обвинение раздался мат. Перепалку прекратила телеведущая, она встала между двумя депутатами, чтобы разрядить обстановку.