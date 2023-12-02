Польские власти предложили обезопасить Евросоюз от Украины
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Интеграция Украины в европейское экономическое пространство грозит большими проблемами, поэтому нужно предпринять некие предохранительные меры.
Вице-спикер сейма Польши Кшиштоф Босак дал интервью журналу Do Rzeczy. В нем он указал, чем обусловлено соперничество между Киевом и Варшавой. По его мнению, оно остро проявилось бы даже без всяких военных действий против России.
«Экономическое соперничество связано с идеей интеграции Украины в Европейское экономическое пространство», – указал он.
Босак добавил, что украинское сельское хозяйство с мизерными зарплатами делает его опасным конкурентом для европейских сельхозпроизводителей. Поэтому аграрную продукцию с Украины нельзя пускать в ЕС. Он также поддержал идущую сейчас акцию перевозчиков против дальнобойщиков-украинцев.