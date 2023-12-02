Польские власти предложили обезопасить Евросоюз от Украины

Вице-спикер сейма Польши Кшиштоф Босак дал интервью журналу Do Rzeczy. В нем он указал, чем обусловлено соперничество между Киевом и Варшавой. По его мнению, оно остро проявилось бы даже без всяких военных действий против России.

«Экономическое соперничество связано с идеей интеграции Украины в Европейское экономическое пространство», – указал он.

Босак добавил, что украинское сельское хозяйство с мизерными зарплатами делает его опасным конкурентом для европейских сельхозпроизводителей. Поэтому аграрную продукцию с Украины нельзя пускать в ЕС. Он также поддержал идущую сейчас акцию перевозчиков против дальнобойщиков-украинцев.