Депутат сейма от партии «Конфедерация» Кристиан Каминьский заявил, что Польша действовала в ущерб своим национальным интересам, поддерживая Украину. Об этом польский политик написал в статье для издания Myśl Polska .

Как отметил Каминьский, элиты сделали поляков «полезными идиотами».

«Элиты Третьей Речи Посполитой сделали польское государство и чуть ли не всех нас «полезными идиотами» Украины. Какие бы резкие движения ни совершали украинцы, <…> они всегда могли рассчитывать на аплодисменты и поддержку на Висле», – написал Каминьский.

Депутат считает, что польские политики рассматривали Польшу как инструмент продвижения ценностей Запада на Восток. По мнению Каминьского, представители либерального движения хотели сделать Польшу «буксиром», который смог бы втянуть Украины на Запад.

Каминьский в своем материале отметил наглое поведение украинского лидера Владимира Зеленского, на которое уже начали обращать польские «украинофилы». Политик считает, что ожидать благодарности от Киева Варшаве не нужно.

После начала спецоперации РФ на Украине Польша стала одной из западных стран, поддержавших Украину о заявившей об оказании военной и финансовой помощи. В последнее время между Киевом и Варшавой отношения стали хуже. Причина – ограничение Польшей экспорта украинского зерна, из-за которого в республике может произойти кризис.

Помимо Польше, от украинской продукции отказались Словакия и Венгрия. Из-за это Украина подала жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО).