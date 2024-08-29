Польский депутат Ковальский осудил Кулебу за слова о Волынской резне

На своей странице в соцсети X (бывший Twitter) депутат польского сейма Ковальский раскритиковал высказывание Кулебы о Волынской резне. Он заявил, что за это дипломата нужно объявить персоной нон грата и выдворить с территории Польши.

Резкая реакция последовала на высказывание Кулебы на панели кампуса «Польша будущего». В ответ на вопрос об эксгумации ее жертв он заявил, что необходимо увековечить память украинцев. Это было намеком на снос памятника «Украинской повстанческой армии»* в Польше, что стало причиной разногласий между странами.

Трактовка Волынской резни является одним из главных споров между Украиной и Польшей. В 2016 году нижняя палата польского парламента признала 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, который совершили украинские националисты в 1943–1945 годах. Годом позже Украина ввела мораторий на эксгумационно-поисковые работы в ответ на снос памятника «Украинской повстанческой армии».

Ранее сообщалось, что подозреваемый в атаке на «Северные потоки» сбежал из Польши на Украину.

*Запрещенная в России экстремистская организация.