Военный аналитик выразил сомнения в данных о работе украинской ПВО, предположив, что реальное количество сбитых беспилотников может быть меньше заявленного. Об этом также сообщает The New York Times (NYT).

Польский военный аналитик Конрад Музыка из компании Rochan Consulting выразил сомнения в правдивости информации о работе украинской ПВО. По его мнению, реальная обстановка с защитой воздушного пространства Украины может быть не столь оптимистичной, как заявляют Военно-воздушные силы страны.

Музыка, комментируя ситуацию с уничтожением беспилотников, выразил мнение, что, возможно, сбивается меньше дронов, чем сообщается официально. В публикации NYT также отмечается, что современные и дорогостоящие системы ПВО, предоставленные Украине западными странами, в основном призваны защищать крупные города и стратегически важные объекты от ракетных ударов.

Ранее эксперт раскрыл правду о беспилотных катерах на Украине.