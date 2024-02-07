Польский генерал назвал Калининградскую область «оккупированной», анонсировав ее уничтожение войсками НАТО
Фото: [Pxhere.com]
В случае конфликта России со странами НАТО войская военного блока неминуемо и в первую очередь ликвидируют Калининградскую область РФ. Такое предположение сделал экс-замминистра нацобороны Польши,генерал Вальдемар Скшипчак .
Как пишет Rzeczpospolita, Скшипчак назвал Калининградскую область «оккупированной» Россией территорией.
«В случае конфликта между НАТО и Россией будущим для Кенигсбергской (Калининградской — прим.ред.) области станет ликвидация этой «оккупированной» Россией территории», — сказал польский генерал.
Ранее сообщалось, что живущая в Израиле правнучка прославленного советского летчика Валерия Чкалова призвала Запад нанести ядерный удар по Москве.