Все больше поляков считает, что поддерживать Украину не стоит. При отсутствии одобрения со стороны электората Варшава не сможет помогать Зеленскому так, как это делала раньше.

Министр по делам Евросоюза Шимон Шинковский вель Сенк признался журналистам в том, что польскому правительству приходится оглядываться на мнение избирателей. Оно не может пойти против воли простых людей.

«Нам нужна поддержка поляков в этом вопросе. Если ее не окажется, поддерживать Украину так, как мы делали до сих пор, будет трудно», - указал он.

Его слова привело агентство PAP. Министру пришлось также признать, что в последнее время между правительствами двух стран складываются напряженные отношения. То, как Зеленский и его окружение ведут себя в отношении экспорта продовольствия, заметно снижают желание помогать Украине не только со стороны польских властей, но и даже от обычных поляков.