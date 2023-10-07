Польский министр выдвинул ультимативное требование Зеленскому

Если Украина не отзовет свой иск из Всемирной торговой организации, то она еще больше ухудшит свои отношения с Польшей, и это будет чревато для Киева проблемами.

Роберт Телус, глава польского министерства сельского хозяйства, заявил, что украинское правительство обязано даже не приостановить, а полностью отозвать свой иск из ВТО. То, что Украина его пока приостановила, Польшу не устраивает.

«Мы требуем отозвать жалобу, поскольку она не обоснована и абсурдна», - указал он.

Об этом сообщило RMF24. Министр также подчеркнул, что улучшение отношений между Киевом и Варшавой возможно лишь в случае отсутствия каких-либо претензий со стороны украинских властей. По его мнению, Польша всего лишь хочет обезопасить от разорения своих фермеров, поэтому украинское зерно запрещено ввозить на ее территорию.