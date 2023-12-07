Польский министр заметил британский спецназ на Украине

Польский министр столкнулся со спецназом Великобритании во время своего передвижения по территории Украины в 2022-м году. Об этом сообщило британское издание Declassified UK со ссылкой на польского журналиста Збигнева Парафьяновича.

Уточняется, что журналист имеет доступ к множеству высокопоставленных чиновников и инсайдеров. Рассказ анонимного министра из Польши он привел в своей новой книге.

Сообщается, что 2 года назад политик пересекал «серую зону» между Житомиром и украинской столицей. Когда он пересек последний блокпост, ВСУ ему сообщили о том, что дальше двигаться он может лишь «на свой страх и риск».

По словам чиновника, дальше он встретил солдат ВСУ вместе с британским спецназом, который был в форме и с оружием. Министр подчеркнул, что они сопровождали украинцев в военной технике с артиллерийскими радарами.

Журналист также сообщил о том, что его источник упоминал спецназ Польши, который, по его словам, находился на Украине с начала СВО.

Издание позже направило запрос в британское Минобороны, в котором попросило дать комментарий касаемо данной информации, но в ведомстве отказались давать ответ.