Польский политик заявил о нацистском инстинкте украинцев

В гражданах Украины просыпается нацистский инстинкт в момент, когда они сталкиваются с несогласием поляков в вопросе их привилегированного положения. Соответствующее заявление сделал польский депутат Витольд Туманович в своих соцсетях , в комментариях под опубликованным видео с польско-украинской границы.

Польский политик опубликовал видео, которое завирусилось в общественных кругах, на котором дальнобойщики из Украины спорят с сотрудниками полиции Польши и выкрикивают лозунги с пожеланиями смерти полякам. Согласно информации из видеоролика, материал был снят 23 ноября на пограничном пункте Корчова.

Как указал Туманович, достаточно лишь не согласиться с привилегиями украинских перевозчиков и протестовать против вычеркивания поляков из очереди, как в первых просыпается «бандеровский инстинкт».