Польский премьер допустил свое участие в правительстве оппозиции

Во время интервью Моравецкий сообщил, что еще не успел упаковать свои вещи и покинуть кабинет. Он заявил о своей вере в то, что получится обратиться к депутатам из других формирований, которые ценят суверенитет. Премьер не исключил, что некоторые из них могут проголосовать за программу Моравецкого.

Политик также выразил надежду на то, что у него получится сформировать для Польши новое правительство, но при неудаче, он не исключает свое нахождение на посту министра в кабинете действующего главы Владислава Косиняка-Камыша. На месте рядом с лидером оппозиции Дональдом Туском, при этом, Моравецкий себя не видит.

В ответ на это интервью, Туск оставил пост в своих социальных сетях, в котором призвал Матеуша «больше не звонить». Он также добавил, что у него уже имеется полный набор министров, намекая на то, что услуги Моравецкого бы в любом случае не понадобились.