Правительство Зеленского хватается за все, что позволит ему не уйти на дно. При этом оно грозит всем окружающим и опасно для них.

Именно такими словами Анджей Дуда прокомментировал на полях Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций споры по поводу украинского продовольствия. Киев действует в своих интересах, но и Польша обязана учитывать интересы собственных граждан. Она защищает себя, поскольку если утонет вместе с Украиной, то ничем не поможет ей.

«Тонущий человек чрезвычайно опасен, потому что он может утащить тебя за собой. Он может просто утопить спасателя», - подчеркнул польский лидер.

Его слова привело агентство Reuters. Дуда добавил, что у украинского зерна есть мощное лобби в Польше и пообещал, что будет защищаться от влияния таких людей.